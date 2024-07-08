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07.07.2024, 19:54

«Помойка»: житель Актау пожаловался на состояние набережной в 7А микрорайоне

Общество 0 0 Сергей Кораблев

Житель Актау раскритиковал общее состояние набережной в 7А микрорайоне. Официальное обращение горожанина прокомментировали в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Фото местного жителя
Фото местного жителя

Набережную 7А микрорайона в своем обращении горожанин назвал притоном для бомжей и местом для сброса мусора, отметив, что это центр Актау.

 

На недавнем выступлении глава государства указал на недоработки для развития туризма в Мангистау. Ему показывают картину пляжу? Неужели в акимате Мангистау думают привлечь такими видами туристов?, - спрашивает горожанин.

В отделе ЖКХ рассмотрели и ответили лишь, что на набережной будет восстановлена брусчатка на пешеходной зоне.

В целях сохранения флоры на территории города камыш и тростник на береговой линии косить не будут, - ответил руководитель отдела Жанболат Жакыпов.

Напомним, проблему центральной набережной наглядно показал в фотоистории корреспондент Lada.kz.

Акимат Актау выделил более 17 миллионов тенге на очистку набережной и пляжей.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
Автор, сам ты помойка, что ты прицепился к камышу ?? На фотографиях только зелень естественная. Ладно бы если мусорную кучу сфотографировал...Это самая зеленая зона в городе, и ты предлагаешь всё под корень срубить?
07.07.2024, 21:16
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