«Помойка»: житель Актау пожаловался на состояние набережной в 7А микрорайоне

Житель Актау раскритиковал общее состояние набережной в 7А микрорайоне. Официальное обращение горожанина прокомментировали в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Фото местного жителя

Набережную 7А микрорайона в своем обращении горожанин назвал притоном для бомжей и местом для сброса мусора, отметив, что это центр Актау.

На недавнем выступлении глава государства указал на недоработки для развития туризма в Мангистау. Ему показывают картину пляжу? Неужели в акимате Мангистау думают привлечь такими видами туристов?, - спрашивает горожанин.

В отделе ЖКХ рассмотрели и ответили лишь, что на набережной будет восстановлена брусчатка на пешеходной зоне.

В целях сохранения флоры на территории города камыш и тростник на береговой линии косить не будут, - ответил руководитель отдела Жанболат Жакыпов.

Напомним, проблему центральной набережной наглядно показал в фотоистории корреспондент Lada.kz.

Акимат Актау выделил более 17 миллионов тенге на очистку набережной и пляжей.