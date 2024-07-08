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07.07.2024, 21:35

«Безопасность? Не, не слышали»: в Актау отдыхающих катают по морю без спасательных жилетов

Общество 0 0 Сергей Кораблев

С приходом лета в Актау массово проводят прогулки на катерах, катамаранах, яхтах. Как и кого штрафуют за несоблюдение мер безопасности, рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области подполковник Ратбек Демеуберген.

Фото автора
Фото автора

Как убедился корреспондент Lada.kz, в выходные дни перевозка пассажиров на плавательных средствах без спасательных жилетов стала нормой.

Согласно правил безопасности на водоемах обязательство на плавательных средствах – это наличие спасательных жилетов на каждого пассажира. Персональную ответственность за их отсутствие, как отметил Ратбек Демеуберген, несет командир судна. Согласно статьи 412 КоАП РК (Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах). Это влечет штраф на физических лиц в размере семи, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 10, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 60 МРП. 

В случае беспокойства за чужие жизни, граждане, ставшие свидетелями нарушения командирами плавательных средств мер безопасности, могут обращаться с официальным заявлением в городское управление по чрезвычайным ситуациям. Спасатели могут принять меры по этому факту.

До завершения купального сезона, заявил Ратбек Демеуберген, на постоянной основе будут продолжаться рейды в целях профилактики безопасного поведения населения на воде.

К примеру, только за два дня по области составлены 35 протоколов на физические лица по статье 412 КоАП РК, в частности, по причинам купания в необорудованных местах, в связи с перевозкой пассажиров на плавательных средствах без спасательных жилетов и за оставление детей без присмотра взрослых.

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