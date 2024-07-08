Где отключат воду и электроэнергию в Актау 8 июля

Коммунальные службы сообщили, будут ли в Актау сегодня, 8 июля, плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

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Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня, 8 июля, в городе не запланировано.

Отключение электроэнергии не ожидается, за исключением аварийных ситуаций, - отметили в ГКП «АУЭС».

Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Сегодня, 8 июля, в следующих микрорайонах будет отключена питьевая и вода.

В связи с порывом в 4 микрорайоне отключили питьевое водоснабжение в 56 доме. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 15.00. Также в связи с порывом в 27 микрорайоне аварийное отключение питьевой воды в доме № 15. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 14.00, - сообщили в ГКП «КЖСА».

В связи с порывом во 2 микрорайоне в районе дома № 14, питьевую воду отключили в следующих домах №№ 13, 14, 15, 16. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

Также без технической воды сегодня остались жители 1 микрорайона из-за порыва трубопровода. Под ограничением дома с 24 по 30, медицинский центр «Sofie Med Group».

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.