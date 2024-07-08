В Мангистау стартовали международные военные учения

В отработке учебно-боевых задач принимают участие воинские контингенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
По данным ведомства, с 8 по 17 июля в Мангистауской области пройдут региональные международные учения «Бірлестік-2024».
Воинские контингенты Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подготовят и проведут совместную учебную операцию по локализации вооруженного конфликта.
Военные маневры пройдут на территориях полигона «Оймаша», а также на морском участке - в двух километрах от мыса Токмак Каракиянского района.
В учениях будут задействованы около 4 тысяч военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники, - говорится в сообщении ведомства.
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