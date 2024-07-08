В Мангистау стартовали международные военные учения

В отработке учебно-боевых задач принимают участие воинские контингенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Фото пресс-службы министерства обороны РК

По данным ведомства, с 8 по 17 июля в Мангистауской области пройдут региональные международные учения «Бірлестік-2024».

Воинские контингенты Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подготовят и проведут совместную учебную операцию по локализации вооруженного конфликта.

Военные маневры пройдут на территориях полигона «Оймаша», а также на морском участке - в двух километрах от мыса Токмак Каракиянского района.