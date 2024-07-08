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08.07.2024, 16:45

На отсутствие полива деревьев пожаловались жители 1 микрорайона Актау

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Жители 1 микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на отсутствие полива зеленых насаждений вдоль дороги. В компании «Green City Aktau», занимающейся озеленением, заявили, что полив осуществляется в штатном режиме.

Фото автора
Фото автора

Жители 1 микрорайона Актау пожаловались, что деревья вдоль дороги не поливают. Горожане опасаются, что из-за нехватки воды и в условиях сильной жары зелёные насаждения могут погибнуть.

В нашем микрорайоне вдоль центральной дороги очень много деревьев. Когда начали проводить работы по реконструкции тепловых сетей, все разрыли, вплоть до зеленых насаждений. Спасибо за то, что не выкопали деревья. Однако сейчас мы замечаем, что без полива и ухода деревья погибают, так как за всё это время я ни разу не видел, чтобы их поливали, - пожаловался житель 1 микрорайона.

В компании «Green City Aktau» заявили, что полив по периметру города осуществляют в штатном режиме.

В последний раз деревья там поливали в прошлую среду. Полив зеленых насаждений проводится три раза в месяц, - заявили в компании.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Одни отговорки.никто нигде ничего не поливает.вранье все.умеют лагман на уши вешать.
09.07.2024, 03:38
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