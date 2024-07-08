На отсутствие полива деревьев пожаловались жители 1 микрорайона Актау

Жители 1 микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на отсутствие полива зеленых насаждений вдоль дороги. В компании «Green City Aktau», занимающейся озеленением, заявили, что полив осуществляется в штатном режиме.

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Жители 1 микрорайона Актау пожаловались, что деревья вдоль дороги не поливают. Горожане опасаются, что из-за нехватки воды и в условиях сильной жары зелёные насаждения могут погибнуть.

В нашем микрорайоне вдоль центральной дороги очень много деревьев. Когда начали проводить работы по реконструкции тепловых сетей, все разрыли, вплоть до зеленых насаждений. Спасибо за то, что не выкопали деревья. Однако сейчас мы замечаем, что без полива и ухода деревья погибают, так как за всё это время я ни разу не видел, чтобы их поливали, - пожаловался житель 1 микрорайона.

В компании «Green City Aktau» заявили, что полив по периметру города осуществляют в штатном режиме.