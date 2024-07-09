Где отключат воду и электроэнергию в Актау 9 июля

Редакция Lada.kz узнала, будут ли сегодня, 9 июля, в Актау плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ. Плановых отключений электроэнергии сегодня, 9 июля, не будет, за исключением аварийных ситуаций.

В ГКП «КЖСА» сегодня не предоставили информацию об отключениях питьевой и технической воды.

Но, в Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города из разных микрорайонов жалуются на отсутствие питьевой воды.

С 8 утра жалобы поступают из следующих микрорайонов: 3, 3А, 16, 17, 19, 27, 28, 31, и 34.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области пресс-служба ГКП «КЖСА» сообщила, что в связи с аварийным порывом отключили питьевую воду в 3 микрорайоне в домах со 2 по 25, в 3Б микрорайоне - с 1 по 10, в 3А микрорайоне полностью.