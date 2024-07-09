Атака беспилотников: рейсы задерживаются из Астрахани в Актау

Сегодня утром в Астрахани произошла атака беспилотников. Инцидент привел к перебоям в работе аэропорта и задержкам рейсов в соседние страны, в том числе и в Казахстан. Ситуация коснулась и Актау, передает Tengri Travel .

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По данным Life.ru, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов 9 июля на работу аэропортов Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) были введены временные ограничения. Оба аэропорта временно не принимают и не отправляют самолеты.

Авиасообщений с Волгоградом у Казахстана нет, а в Астрахань летают самолеты из Актау.

По информации онлайн-табло аэропорта Актау, вылет рейса №835 из Астрахани, запланированный на 07:30 часов, перенесен на 12:00 часов. Также задерживается прилет рейса №836 из Астрахани, который должен был приземлиться в 10:10 часов. Ожидается, что он прибудет в Актау в 14:05 часов.

Пассажирам рекомендуют быть внимательными, следить за обновлениями и поддерживать контакт с авиакомпаниями для получения актуальной информации о рейсах.