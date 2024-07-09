Алкоголь и отсутствие документов: в Актау за неделю на штрафстоянке оказались 80 автомобилей

Патрульная полиция за неделю выявила 925 административных правонарушений.

В их числе привлеченные к ответственности восемь водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, также выявлено 34 водителя, передвигавшихся на автомобилях без необходимых транспортных документов и страхового полиса.

За неделю количество пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения, составило 224 человека. За эти и иные грубые правонарушения на дорогах в течение семи дней на стоянку был закрыт 81 автомобиль, - сообщили в ведомстве.