Сильная жара ожидается в Актау 10 июля

О сильной жаре в среду, 10 июля, предупредили синоптики РГП «Казгидромет».

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РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение в Мангистауской области на 10 июля.

10 июля днем в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем в центре региона до 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара – +38..42 градуса. По Актау: 10 июля сохраняется сильная жара, +39 градусов, - сказано в сообщении синоптиков.

Кроме того, в среду сохранится высокая пожарная опасность, чрезвычайно высокая – на западе региона.