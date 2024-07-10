В Актау скончался ветеран спорта по баскетболу

Скончался ветеран спорта по баскетболу Алексей Сорокин. Об этом сообщили в баскетбольном клубе «Каспий».

Фото: instagram.com/bccaspiy/

Соболезнования клуб выразил в своем официальном Instagram-аккаунте.

С глубоким сожалением сообщаем о кончине Сорокина Алексея, ветерана спорта по баскетболу. Алексей долгие годы своей жизни посвятил развитию спорта, работая тренером детских команд девочек по баскетболу в общеобразовательных школах Актау №15 и №9. С 2004 года он трудился в спортивной школе «Жастар», где воспитал талантливых спортсменок, - сказано в сообщении.

В БК «Каспий» отметили, что многие годы Алексей Сорокин был постоянным судьей-информатором на всех домашних играх по баскетболу Чемпионатов Казахстана. До конца 2023 года он продолжал свою работу за судейским столиком, информируя зрителей на домашних играх чемпионата РК среди мужских команд Национальной лиги.