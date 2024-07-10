Где отключат воду и электроэнергию в Актау 10 июля

В каких микрорайонах города сегодня, 10 июля, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

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Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня, 10 июля, в городе не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Без технической воды сегодня остались жители 6 микрорайона. Под ограничением дома №№ 15, 16, 17, 26, 32д, здание «Дом быта». Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

Питьевое водоснабжение отключили в трех микрорайонах:

- в связи с порывом во 2 микрорайоне под ограничением дома №№ 25, 26, 30, 31, 32, 33. Ориентировочное время восстановления водоснабжения до 14.00;

- под ограничением 19 дом в 15 микрорайоне. Ориентировочное время восстановления водоснабжения до 14.00;

- под ограничением 2 дом в 26 микрорайоне. Ориентировочное время восстановления водоснабжения до 14.00.

Также в Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города из разных микрорайонов жалуются на отсутствие питьевой воды.

С 8 утра жалобы поступают из следующих микрорайонов: 7, 8, 12, 16, 17, 19, 27, 28, 32Б и 34.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.