В Актау отключат питьевую воду

Питьевой воды не будет 10 июля с 22.00 до 08.00 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

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Питьевая вода, как сообщили в ТОО «МАЭК», будет отключена в связи с вынужденными ремонтными работами на магистральном трубопроводе ЦУВС-2 – ЦУВС-3.

Сегодня, 10 июля, с 22.00 до 08.00 11 июля будет отключена подача питьевой воды с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города. Подача питьевой воды на ЦУВС-4 будет осуществляться в штатном режиме. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, ЦУВС-3 обеспечивает питьевой водой нижнюю зону города с 1 по 8, 14 и 15, с 22 по 29 микрорайоны.