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10.07.2024, 11:00

В Актау отключат питьевую воду

Общество 0 2 256 Лиана Рязанцева

Питьевой воды не будет 10 июля с 22.00 до 08.00 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК». 

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Питьевая вода, как сообщили в ТОО «МАЭК», будет отключена в связи с вынужденными ремонтными работами на магистральном трубопроводе ЦУВС-2 – ЦУВС-3.

Сегодня, 10 июля, с 22.00 до 08.00 11 июля будет отключена подача питьевой воды с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города. Подача питьевой воды на ЦУВС-4 будет осуществляться в штатном режиме. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, ЦУВС-3 обеспечивает питьевой водой нижнюю зону города с 1 по 8, 14 и 15, с 22 по 29 микрорайоны.

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Комментарии

7 комментарий(ев)
DJONSON_ KZ
DJONSON_ KZ
Перестать подавать воду в сартиры акимата
11.07.2024, 03:01
Vladimir00
Vladimir00
Какие ч черту порывы если нет воды вот это не понятно.ставте колонки возле каждого дома.город как деревня будем по деревенски воду добывать.позорники.разхреначили расковыряли весь город.
10.07.2024, 10:19
Argallo
Argallo
Идите нафиг чертов маэк со своими подложками в виде КЖСА и им подобным. Вы воры и уроды! Всех начальников маэка с 90х годов надо найти, отобрать все наворованное имущество и посадить!!
10.07.2024, 07:45
Argallo
Argallo
Идите нафиг чертов маэк со своими подложками в виде КЖСА и им подобным. Вы воры и уроды! Всех начальников маэка с 90х годов надо найти, отобрать все наворованное имущество и посадить!!
10.07.2024, 07:45
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Извинениями не напьёшься и унитаз не смоешь. Если не можете подать воду через трубопроводу, то привозите её в водовозах и раздавайте населению (бесплатно). Всегда должна быть резервная альтернатива.
10.07.2024, 06:54
bake
bake
сейчас полдень 10го числа, воды нет 18а микрорайон. для кого эти объявления?
10.07.2024, 06:45
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Да нафиг нам ваши извинения... Бездари, временщик, шабашники...
10.07.2024, 06:40
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