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10.07.2024, 13:08

Жители Актау боятся замерзнуть предстоящей зимой

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Жители Актау боятся замерзнуть предстоящей зимой, поскольку в городе до сих пор ведется реконструкция магистральных тепловых сетей. У горожан есть опасения, что закончить работы к отопительному сезону не успеют. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области заверили, что строительно-монтажные работы завершатся в сентябре этого года.

Фото автора
Фото автора

В редакцию Lada.kz обратились жители города, по их словам, они опасаются, что отопительный сезон они встретят с холодными батареями.

Весь город перекопан, но работы идут не везде. До начала отопительного сезона осталось немного времени, и мы беспокоимся, что они не успеют все закончить вовремя, - сетуют горожане.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области заверили, что строительно-монтажные работы завершатся в сентябре этого года.


В рамках проекта по поэтапной реконструкции 44 километра (Ø 500-800 мм) магистрального теплопровода протяженностью 47 км, находящегося на балансе МАЭК, с 2024 по 2026 годы в этом году планируется заменить 11,4 км. Подрядчик ТОО «Алматыинжстрой». В настоящее время подготовлена и передана на государственную экспертизу проектно-сметная документация 1-го этапа, - рассказали чиновники.

В управлении отметили, что в июле этого года планируется получить положительное заключение государственной экспертизы (1-го этапа строительно-монтажных работ в 2024 году, 2-го этапа в 2025 году - 5,4 км, 3-го этапа в 2026 году - 4,2 км).

На данный момент выполнено 85% демонтажных работ. Кроме того, из России было доставлено 60% необходимых для монтажных работ труб диаметром 820мм, 720мм, 530мм. Начались монтажные работы 1,6 километра трубопровода. Строительно-монтажные работы завершатся в сентябре этого года, - подытожили в управлении ЖКХ региона.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
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10.07.2024, 19:08
Argallo
Argallo
Уже месяц прошел как раскопали эти ямы и все затихло. Никакие работы по установке новых труб не ведутся. Не успеют они ничего точно сделать.
10.07.2024, 12:27
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