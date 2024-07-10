Необычное небесное явление наблюдали жители Мангистау

В ночь с 9 на 10 июля жители Мангистау наблюдали в небе яркий объект.

Фото из социальной сети

Жители Мангистау сообщили в социальных сетях о необычном светящемся объекте в небе.

Жители региона запечатлели на фото яркий объект, вокруг которого расходятся круги.

Согласно данным СМИ, поздним вечером 9 июля жители сразу нескольких регионов России и стран Восточной Европы в социальных сетях также стали массово делиться снимками необычного явления.

Новостные СМИ России сообщили, что объект может оказаться ракетой Ariane 6, запущенной ранее с космодрома Куру.

Легкая французская ракета Ariane успешно стартовала в первый тестовый полет вечером 9 июля. В рамках ее полета испытывается система многоразовой активации двигателей верхней ступени, которая позволит запускать двигатель до четырех раз.