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10.07.2024, 18:17

В Актау ввели график подачи питьевой воды

Общество 0 111 Лиана Рязанцева

С 10 июля подача питьевой воды в микрорайоны города будет осуществляться по графику, сообщат пресс-служба акимата Актау.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Центральный узел водоснабжения №3 (ЦУВС-3) обеспечивает водой верхнюю и нижнюю зоны.

К нижней зоне относятся следующие микрорайоны: с 1 по 8, с 21 по 23, 25. В указанные микрорайоны вода подается по этому следующему графику:

- с 07.00 - до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

- с 10.00 - до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2;

- с 18.00 - до 22.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

- с 22.00 - до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2;

- с 24.00 - до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3 кг/см2.

К верхней зоне относятся микрорайоны: с 9 по 15, 16 (дома №№ 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73), 17 (дома №№ 1, 20, 21, 24, с 26 по 29, Толқын-1,2, 29а. В указанные микрорайоны вода будет подается по следующему графику:

- с 07.00 - до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7 кг/см2;

- с 10.00 - до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5 кг/см2;

- с 18.00 - до 22.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7 кг/см2;

- с 22.00 - до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5 кг/см2;

- с 24.00 - до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,0 кг/см2.

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», к центральному узлу водоснабжения №4 относятся микрорайоны с 16 по 20, с 30 по 39, Шығыс 1,2,3. Питьевая вода в указанные микрорайоны предоставляется по этому графику:

- с 7 до 10 часов питьевая вода будет подаваться под давлением 7,2 кг/см2;

- с 10.00 до 18.00 часов питьевая вода будет подаваться с пониженным давлением давлением 3,5 кг/м2;

- с 20.00 до 24.00 часов питьевая вода будет подаваться под давлением 7,2 кг/см2;

- с 00.00 до 7.00 часов питьевая вода будет подаваться с пониженным давлением 3.5 кг/см2.

В целях предотвращения гидравлического удара с 18.00 до 20.00 часов будет постепенно повышаться давление питьевой воды. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим отнестись с пониманием, - сообщили в акимате Актау.

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Комментарии

9 комментарий(ев)
cnnc
cnnc
время 10:00 а воды никакой нет!
11.07.2024, 04:59
Argallo
Argallo
Вводите режим ЧС уже. Не тяните до последнего уроды. Весь акимат посадить надо за взятничество и укрытие огромной проблемы вместе со всем руководством маэка. Одно ворье сидит.
11.07.2024, 04:08
Argallo
Argallo
Вводите режим ЧС уже. Не тяните до последнего уроды. Весь акимат посадить надо за взятничество и укрытие огромной проблемы вместе со всем руководством маэка. Одно ворье сидит.
11.07.2024, 04:07
Argallo
Argallo
Ложь и вранье. Время 9 часов, а воды нет никакой абсолютно нигде.
11.07.2024, 04:06
Кинст
Кинст
Может чего-то я недопонимаю, но давление в 3 атмосферы предполагает ну хотя бы тоненькую струйку воды. Но ничего нет. А людям собираться на работу, умываться, делать прочие домашние дела. Это первое. Второе. Из заметки неясно – это только на один день, или на пару? А может до конца лета? К чему готовиться? Правильно тут в комментариях сказано – до такого состояния довести город! В советское время такого не было, потому что люди намного честнее были, и думали не о себе, своих карманах, а о городе, в котором сами же и жили. На моей памяти график подачи воды был только в 90е, и то по дворам ездили водовозы, чтобы люди хоть пару вёдер могли набрать, и полив деревьев не страдал.
11.07.2024, 03:33
kot_85
kot_85
СТЫД И ПОЗОР АКИМАТУ И ВСЕМ КТО ТАМ НА ВЕРХУШКАХ. Разворовали всё что можно и бежать. Какой по счёту директор на маэке меняется??? Напихают карманы и в кусты. А во всем виноват как всегда народ. Пусть он сам и выкручивается. ЖАНА КАЗАХСТАН только в обратную сторону. Стыдно за наше правительство. А ещё орут на каждом углу мол Актау это туристическая зона. Да стыдно должно быть за такие громкие высказывания, когда на ровном месте жопой в лужу сели. Только тюремные сроки для руководящего состава за растрату и не выполнение своих обязанностей, думаю будет приносить хоть какую ни будь пользу.
10.07.2024, 19:34
полина1952
полина1952
и так хорошо продержались на том что построено при союзе зато директоров меняют как перчатки-а очередной бедолага понимает куда он сел
10.07.2024, 19:02
Andrew110
Andrew110
Понастроят ветряков и солнечных панелей, еще и электричество будет по расписанию. Ветер дует - электричество есть, солнце светит - электричество есть.
10.07.2024, 18:16
Имярек
Имярек
Жаңа Казахстан. Инновации вода по графику как 90-е
10.07.2024, 17:04
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