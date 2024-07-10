В Актау ввели график подачи питьевой воды

С 10 июля подача питьевой воды в микрорайоны города будет осуществляться по графику, сообщат пресс-служба акимата Актау.

Фото пресс-службы ведомства

Центральный узел водоснабжения №3 (ЦУВС-3) обеспечивает водой верхнюю и нижнюю зоны.

К нижней зоне относятся следующие микрорайоны: с 1 по 8, с 21 по 23, 25. В указанные микрорайоны вода подается по этому следующему графику:

- с 07.00 - до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

- с 10.00 - до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2;

- с 18.00 - до 22.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

- с 22.00 - до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2;

- с 24.00 - до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3 кг/см2.

К верхней зоне относятся микрорайоны: с 9 по 15, 16 (дома №№ 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73), 17 (дома №№ 1, 20, 21, 24, с 26 по 29, Толқын-1,2, 29а. В указанные микрорайоны вода будет подается по следующему графику:

- с 07.00 - до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7 кг/см2;

- с 10.00 - до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5 кг/см2;

- с 18.00 - до 22.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7 кг/см2;

- с 22.00 - до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5 кг/см2;

- с 24.00 - до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,0 кг/см2.

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», к центральному узлу водоснабжения №4 относятся микрорайоны с 16 по 20, с 30 по 39, Шығыс 1,2,3. Питьевая вода в указанные микрорайоны предоставляется по этому графику:

- с 7 до 10 часов питьевая вода будет подаваться под давлением 7,2 кг/см2;

- с 10.00 до 18.00 часов питьевая вода будет подаваться с пониженным давлением давлением 3,5 кг/м2;

- с 20.00 до 24.00 часов питьевая вода будет подаваться под давлением 7,2 кг/см2;

- с 00.00 до 7.00 часов питьевая вода будет подаваться с пониженным давлением 3.5 кг/см2.