На дороге между микрорайонами 3А и 3Б Актау перенесли пешеходный переход

В Актау перенесли пешеходный переход, ранее расположенный между микрорайонами 3А и 3Б, на 50 метров дальше, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы ведомства

По информации пресс-службы акимата города, пешеходный переход между микрорайонами 3А и 3Б перенесли в другое место в связи с неудобством для участников дорожного движения.