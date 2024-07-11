На дороге между микрорайонами 3А и 3Б Актау перенесли пешеходный переход

В Актау перенесли пешеходный переход, ранее расположенный между микрорайонами 3А и 3Б, на 50 метров дальше, сообщает пресс-служба акимата города.
По информации пресс-службы акимата города, пешеходный переход между микрорайонами 3А и 3Б перенесли в другое место в связи с неудобством для участников дорожного движения.
Он был расположен на повороте, городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог переместил пешеходный переход на 50 метров дальше, - сообщили в городской администрации.
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