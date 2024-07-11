Проверка на дорогах: правомерно ли проводится ОПМ в Актау?

Уже не один раз автовладельцы сталкивались с тотальной проверкой своих машин в ночное время внутри микрорайонов. В полиции на этот счет ссылаются на проведение оперативно-профилактических мероприятий (ОПМ). Ситуацию прокомментировал адвокат Айбек Суюндуков.

Фото с сайта kazlenta.kz

Корреспонденты Lada.kz уже неоднократно писали о проводимых ночных ОПМ, когда правоохранители оцепляют весь микрорайон и проверяют каждую машину. Автомобилисты задают вопрос: «Правомерно ли проводятся данные ОПМ?».

ОПМ, по словам адвоката Айбека Суюндукова, проводятся согласно утвержденным планам в целях сокращения количества преступлений и правонарушений, а также количества дорожно-транспортных происшествий.

Информацию о проведении того или иного ОПМ можно всегда уточнить по телефону: «102».

Напомним, в конце мая подобная ситуация произошла в 26 микрорайоне, жители были удивлены количеством полицейских. Стражи порядка дежурили около выездов из микрорайона и досматривали автомобили.

В конце июня водители снова столкнулись с тем же в 7 микрорайоне.