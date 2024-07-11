Проблему можно отодвинуть! Горящий мусор беспокоит жителей высоток в Актау

Жильцы девятиэтажки №13 в 4 микрорайоне нередко сталкиваются с горением содержимого мусорных баков, расположенных сразу у подъезда. Причина этому, как они заявляют, брошенные с этажей окурки. Как выянилось, подобные проблемы уже успешно решаются в Актау.

Фото жителей дома

Во второй половине дня 10 июля под окнами квартир многоэтажки вспыхнул огонь в мусорных контейнерах.

В 15:40 от жильцов поступило сообщение в пожарную часть. Оперативно, уже в 15:50, возгорание было ликвидировано. Его площадь составила три квадратных метра.

Проблему с брошенными окурками в ДЧС посоветовали решать таким способом: снимать на видео или фотографировать нарушителя. В данном случае его оштрафуют.

Более конкретно о решении этой проблемы высказался директор ТОО «Caspiy Operating» Сергей Парфенов.

Данные мусорные контейнеры, как отметил спикер, по нормативу должны находиться в 15 метрах от жилого дома. Для начала необходимо совместно с КСК и отделом ЖКХ определить централизованную площадку, куда будут перенесены мусорные баки.

В последующем нужно заварить мусоропровод. Во-первых, с санитарной точки зрения будет меньше тараканов, крыс и насекомых. Во-вторых, исчезнет оплата за обслуживание мусоропровода. В-третьих, жители лишатся неприятного запаха, - сказал Сергей Парфенов.

С переносом контейнеров, уверяет Сергей Парфенов, решится и одна из главных проблем с подъездом мусоровоза.

Очень часто автомобили препятствует проезду.

Председатель КСП «ЖЭК-4» Рысбек Мергенов сообщил, что для закрытия мусоропровода нужно согласие 51% жильцов. Для этого необходимо провести опрос.

Сами же по себе коммунальщики не имеют права заварить мусоропровод, потому что это общедомовое имущество и, тем самым, согласно Закону о жилищных отношениях, будут ущемлены права жильцов.

Вчера после пожара, как заверил Рысбек Мергенов, один из активистов дома изъявил желание собрать подписи жильцов. Председатель КСП «ЖЭК-4» считает, что этот вопрос скоро решится. Он отметил, что в доме по-соседству №10 в 4 микрорайоне жильцы собрали более 51% подписей и им заварили мусоропровод, установив мусорные контейнеры в 25 метрах от дома.

