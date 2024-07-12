Где отключат воду и электроэнергию в Актау 12 июля

Будут ли сегодня, 12 июля, в Актау плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в ГКП «КЖСА» и ГКП «АУЭС».

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В ГКП «КЖСА» рассказали, где сегодня, 12 июля, в некоторых микрорайонах города будет отсутствовать питьевая и техническая вода.

В связи с ремонтом питьевое водоснабжение отключили в 30 доме в 4 микрорайоне и в 37 доме в 27 микрорайоне. Ремонтные работы, ориентировочно, будут вестись до 15:00, - сообщили в ГКП «КЖСА».

В связи с порывом без технической воды сегодня остались жители 22 микрорайона. Под ограничением дома №№ 15 и 17. А также, жители 15 микрорайона. Под ограничением дома №№ 9 и 10. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.