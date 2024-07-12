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12.07.2024, 14:44

Дома без дорог! Инфраструктура в 29А микророрайоне Актау не предусмотрена

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Житель Актау обратился в редакцию Lada.kz с жалобой на отсутствие дорог внутри 29А микрорайона. Жалобу жителя прокомментировали в городском акимате.

Фото жителя Актау
Фото жителя Актау

По словам жителя Актау, дороги в 29А микрорайоне находятся в разрушенном состоянии.

В 29А микрорайоне построено много жилых домов, где уже проживает значительное количество людей. Внутри микрорайона отсутствуют дороги и пешеходные дорожки. Взрослые и дети вынуждены пешком преодолевать бездорожье по пути в школу и на работу. Если акимат выдает разрешение на строительство домов, то почему не обеспечивают нормальные дороги в этом районе, - жалуется житель города.

В городском отделе строительства прокомментировали жалобу жителя.

Согласно генеральному плану города, 29А микрорайон является производственной зоной. В связи с этим, на строительство инженерной инфраструктуры, в том числе автомобильной дороги и благоустройства не предусматривается финансирование из бюджета, - заявили чиновники.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
motor
motor
В таком случае почему разрешили строить в этой зоне? Вопрос депутатам, прокуратуре и Акиму.
12.07.2024, 14:36
Xpert
Xpert
"Это промышленная зона, поэтому вам дороги не положены! И благоустроство, озеленение, соц объекты. И вообще вы люди третьего сорта!" - имел ввиду отдел строительства.
12.07.2024, 12:41
Ingul
Ingul
Какой-то бред. Если это производственная зона, то почему там строятся и гос. комиссией принимаются в эксплуатацию дома? Или их построили за одну ночь?
12.07.2024, 11:43
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