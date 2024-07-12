Дома без дорог! Инфраструктура в 29А микророрайоне Актау не предусмотрена

По словам жителя Актау, дороги в 29А микрорайоне находятся в разрушенном состоянии.

В 29А микрорайоне построено много жилых домов, где уже проживает значительное количество людей. Внутри микрорайона отсутствуют дороги и пешеходные дорожки. Взрослые и дети вынуждены пешком преодолевать бездорожье по пути в школу и на работу. Если акимат выдает разрешение на строительство домов, то почему не обеспечивают нормальные дороги в этом районе, - жалуется житель города.