Две тысячи грантов выделили на обучение мангистауским выпускникам

На брифинге в Центре общественных коммуникаций заместитель начальника управления образования Мангистауской области Гульмира Мамаева рассказала, какие образовательные гранты на обучение выделены для выпускников области.

фото из архива Lada.kz

В Мангистау с 16 мая по 5 июля в стране прошло национальное Единое тестирование. На тестирование поступило более 15 тысяч заявок от выпускников Мангистауской области.

По словам Гульмиры Мамаевой, школы Мангистауской области окончили 8070 учащихся. Большинство из них приняли участие в национальном Едином тесте. Сейчас проводится большая кампания по подаче заявок на конкурс на образовательные гранты. Согласно приказу Министра науки и высшего образования РК № 193 от 26 апреля 2024 года, на подготовку кадров с высшим образованием по разделению групп образовательных программ выделено более 79 тысяч образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.

Кроме того, 43 высшим учебным заведениям выделены целевые образовательные гранты на обучение молодежи густонаселенных и западных регионов в ведущих вузах, в том числе 2000 образовательных грантов для выпускников Мангистауской области. Из них 274 - в сфере педагогических наук, 90 - в сфере искусств и гуманитарных наук, 122 - в сфере социальных наук, журналистики и информации, 190 - в сфере бизнеса, менеджмента и права, 70 - в сфере естественных наук, математики и статистики, информационно-коммуникационные технологий, 565 образовательных грантов выделено машиностроительной, перерабатывающей и строительной отраслям, 30 - сельскому хозяйству и отрасли биоресурсов, 70 - сфере услуг, - рассказала Гульмира Мамаева.

В ходе брифинга ответственный секретарь приемной комиссии Есеновского университета Ерсаин Жалгасов представил список грантов на следующий учебный год для поступления в бакалавриат, магистратуру и докторантуру.

Всего выделено 112 тысяч грантов. Наибольшее количество грантов получили следующие группы образовательных программ: «инжиниринг, переработка, строительство» - 19 344 гранта; «педагогические науки» – 13 735 грантов; «информационно-коммуникационные технологии» – 10 903 гранта; «естественные науки, математика и статистика» - 8288 грантов. Со своей стороны желаю успехов всем студентам, - сказал Ерсайын Жалгасов.

Прием документов на указанный конкурс образовательных грантов пройдет на базе Есеновского университета с 13 по 20 июля.

В управлении образования Мангистауской области отметили, что за счет средств местного бюджета также выделено 175 образовательных грантов, в том числе 140 образовательных грантов - на здравоохранение, два - на инженерное дело, переработку и строительство, 11 - на сельское хозяйство и биоресурсы, один - на сферу обслуживания и 21 - на искусство и гуманитарные науки.