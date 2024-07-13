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13.07.2024, 11:59

Озвучена стоимость проекта по «зеленому водороду» в Мангистау

Общество 0 0 Сергей Кораблев

Проект по «зеленому водороду», реализуемый в Мангистауской области, вошел в топ-20 крупнейших глобальных промышленных проектов. Информационно-аналитический канал NRG_Monitor озвучил его стоимость.

Фото с сайта globalenergyprize.org
Фото с сайта globalenergyprize.org

Для реализации данного проекта потребуется строительство возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 40 ГВт. Он находится на стадии пре-FEED (предварительные расчеты по проекту, которые доказывают возможность осуществления проекта в техническом и экономическом аспектах).

Источники финансирования пока неизвестны.

Минэнерго РК даже подготовило концепцию развития «зеленого водорода» в экономике страны. Планируется создать автомобили на «зеленом водороде».

Напомним, президенту Казахстана презентовали проект производства «зелёного» водорода в Мангистау.

В регионе новым профессиям для развития индустрии «зеленого водорода» также обучаются студенты.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Beket
Beket
40 ГВт? Самая мощная АЭС в мире в Японии выдает 8 ГВт электроэнергии
13.07.2024, 17:01
golden tulip
golden tulip
Здесь этих зеленых не хватает. В европе их уже гоняют ...ной тряпкой, они сюда защемились
13.07.2024, 12:45
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