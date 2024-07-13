Актау, помоги! Выхаживавшая диких птиц женщина попала в реанимацию

За помощью обратился сын владелицы приюта по выхаживанию птиц, который она организовала у себя в квартире в 5 микрорайоне.

Фото предоставил сын хозяйки приюта

Уже больше года Марина Гудимова выхаживает у себя в квартире птиц.

У нее даже имеется мини-ферма с кормом для пернатых, а также сверчки, черви, жуки и другие насекомые.

Как говорит сын женщины, ей постоянно приносили птенцов или раненых птиц.

Со временем, благодаря уходу, они восстанавливались и улетали. Жалоб от соседей никогда не поступало.

Вчера, 12 июля, Марина Гудимова получила инсульт, ее доставили в больницу. Этой ночью состояние ухудшилось, ее перевели в реанимацию.

Из-за сложившихся обстоятельств сын просит откликнуться тех, кто смог бы забрать к себе оставшихся птиц. Их необходимо кормить два-три раза в день.

На сегодня в квартирном мини-приюте содержатся стрижи, горлица и утка. Последнюю, кстати, женщина кормила килькой.

Хотелось бы передать птиц специалистам либо придется их выпустить на улицу, но не факт, что они там выживут, - сказал сын.

Телефон для связи: +7 (706) 691-12-04.