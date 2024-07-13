Актау, помоги! Выхаживавшая диких птиц женщина попала в реанимацию

За помощью обратился сын владелицы приюта по выхаживанию птиц, который она организовала у себя в квартире в 5 микрорайоне.
Уже больше года Марина Гудимова выхаживает у себя в квартире птиц.
У нее даже имеется мини-ферма с кормом для пернатых, а также сверчки, черви, жуки и другие насекомые.
Как говорит сын женщины, ей постоянно приносили птенцов или раненых птиц.
Со временем, благодаря уходу, они восстанавливались и улетали. Жалоб от соседей никогда не поступало.
Вчера, 12 июля, Марина Гудимова получила инсульт, ее доставили в больницу. Этой ночью состояние ухудшилось, ее перевели в реанимацию.
Из-за сложившихся обстоятельств сын просит откликнуться тех, кто смог бы забрать к себе оставшихся птиц. Их необходимо кормить два-три раза в день.
На сегодня в квартирном мини-приюте содержатся стрижи, горлица и утка. Последнюю, кстати, женщина кормила килькой.
Хотелось бы передать птиц специалистам либо придется их выпустить на улицу, но не факт, что они там выживут, - сказал сын.
Телефон для связи: +7 (706) 691-12-04.
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