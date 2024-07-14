«Степь, брусчатка, фонари»: жители Актау раскритиковали новый парк

Жители Актау обрушились с критикой на новый парк в 40 микрорайоне.

Кадр видео

Новый городской парк в 40 микрорайоне с высоты птичьего полета показал блогер из Актау Азамат Сарсенбаев. В описании к видео в Instagram он сообщил, что объект станет отличным местом притяжения для людей.

Однако в комментариях люди поделились на два лагеря. Одни комментаторы считают, что парк выглядит скудно – один бетон и ничего нового.

Другие думают, что парк скоро «облысеет» – растительность завянет, территория превратится в пустыню с брусчаткой и фонарями.

Третьи сравнивают место массового досуга с парком «Акбота» в 4А микрорайоне, который, с их слов, в последние годы больше напоминает «базар-вокзал».

Тем не менее, большая часть комментаторов все-таки надеется, что новый парк будет расцветать, отмечая важность своевременного полива зеленых насаждений.

Напомним, парк первого президента начали строить в ноябре 2021 года. Застройщик в лице «BS Holding» преподнес его как подарок городу, вложив личные средства.

Так парк выглядел по эскизному проекту