Где отключат воду и электроэнергию в Актау 15 июля

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения во вторник, 15 июля.

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ГКП «АУЭС» плановых отключений электроэнергии производить не будет.

Ремонтные работы по водоснабжению в трех микрорайонах Актау будет вести ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Так, в 15 микрорайоне ремонт пройдет у дома №3. Под ограничение по питьевой воде до 14:00 часов попали дома №№ 3 (1блок), 8, 12, 19, 22, 25, 26, 27, 41Г, 42, 43, 49, 50, 52, ДК и средняя школа №24.

В 22 микрорайоне работы запланированы у дома №8. До 13:00 часов питьевой воды не будет во всем микрорайоне, кроме домов №№15 и 17.

В связи с порывом без технической воды сегодня остались жители дома №55 в 12 микрорайоне. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 20.00.

Также возле домов 9 и 10 в 15 микрорайоне ведутся ремонтные работы технического водоснабжения. Без ограничения, только снижено давление, - отметили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.