Куда можно уехать из Мангистау на поезде с женскими вагонами

Из Мангистау на поезде с женскими вагонами можно отправиться в Алматы и Семей, напомнили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Национальный перевозчик запустил женские вагоны еще на трех популярных маршрутах Астана-Семей, Актобе-Алматы, Алматы-Шымкент.
Ранее вагоны были на 8 маршрутах, теперь их число увеличено до 11, что подтверждает растущий спрос и важность услуги для пассажиров.
Из Мангистау на поезде с женскими вагонами можгно отправиться в двух направлениях - №37/38 «Мангистау - Семей» и №77/78 «Алматы - Мангистау».
Поезда с женскими вагонами также ходят по следующим направления:
- №354/353 «Астана - Семей»,
- №24/23 «Актобе - Алматы»,
- №25/26 «Алматы - Шымкент».
- №351/352 «Алматы - Оскемен»,
- №45/46 «Павлодар - Туркестан»,
- №47/48 «Атырау - Астана»,
- №33/34 «Актобе - Алматы-1»,
- №4/3 «Астана - Алматы-2»,
- №71/72 «Астана - Шымкент».
Женские вагоны были внедрены в 2021 году с целью повышения комфорта женщин во время путешествий. Стоимость билетов на поездку в таких вагонах не отличается от обычной, что делает услугу доступной для всех. Однако в женские вагоны билеты продаются исключительно женщинам, с ними могут путешествовать мальчики в возрасте до семи лет. Проводниками в таких вагонах работают только женщины. С момента запуска услуги билеты в женские вагоны приобрели порядка 342 тысяч женщин, что подтверждает их популярность и востребованность, - отметили в пресс-службе КТЖ.
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