Куда можно уехать из Мангистау на поезде с женскими вагонами

Из Мангистау на поезде с женскими вагонами можно отправиться в Алматы и Семей, напомнили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Фото пресс-службы ведомства

Национальный перевозчик запустил женские вагоны еще на трех популярных маршрутах Астана-Семей, Актобе-Алматы, Алматы-Шымкент.

Ранее вагоны были на 8 маршрутах, теперь их число увеличено до 11, что подтверждает растущий спрос и важность услуги для пассажиров.

Из Мангистау на поезде с женскими вагонами можгно отправиться в двух направлениях - №37/38 «Мангистау - Семей» и №77/78 «Алматы - Мангистау».

Поезда с женскими вагонами также ходят по следующим направления:

- №354/353 «Астана - Семей»,

- №24/23 «Актобе - Алматы»,

- №25/26 «Алматы - Шымкент».

- №351/352 «Алматы - Оскемен»,

- №45/46 «Павлодар - Туркестан»,

- №47/48 «Атырау - Астана»,

- №33/34 «Актобе - Алматы-1»,

- №4/3 «Астана - Алматы-2»,

- №71/72 «Астана - Шымкент».