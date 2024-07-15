В Актау разыскивают пропавшую девушку

Фото их архива семьи

В Актау без вести пропала 19-летняя Аида Жиенбай. Девушка вышла из дома №14 в 31Б микрорайоне 13 июля 2024 года в семь часов вечера. Больше она на связь с родными не выходила.

Моей дочери Аиде 19 лет, имеет вторую группу инвалидности, имеет психическое расстройство. В тот день она сказала, что будет сидеть перед подъездом дома, и не вернулась. Если вы ее видели, пожалуйста, свяжитесь со мной или сообщите в полицию, - обратилась к горожанам мама девушки.



Девушка была одета в длинное синее платье со светло-коричневыми принтами, на голове - белая панама с бантиком.

Всех, кто ее видел, просят обращаться по номерам: 8 701 616 0439 (мама Феруза) или 102.