Где отключат воду и электроэнергию в Актау 16 июля

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения во вторник, 16 июля.

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Ремонтные работы по водоснабжению в четырех микрорайонах Актау будет вести ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

В связи с ремонтом возле 31 дома в 29 микрорайоне питьевое водоснабжение отключили в следующих домах №№ 3/1, 7, 8, 21, 22, 22/1, 23, 2, школа № 28. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

Также питьевое водоснабжение ограничили в связи с ремонтом в детском саду № 59 в 28 микрорайоне.

В связи с порывом без технической воды сегодня до 15 часов дня остались жители 23 дома в 11 микрорайоне. А также жители 55 дома в 12 микрорайоне. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 20.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.