Земли вдоль побережья незаконно распродавались в Мангистау

фото из видео прокуратуры Мангистауской области

Этот участок, известный как «Коса Кендерли», является одной из ключевых достопримечательностей региона, где протяженность залива с юго-востока на северо-запад составляет 23 километра. В 2007 году участок был продан АО «Мангистаумунайгаз» для строительства оздоровительного комплекса за 3,1 млрд тенге и в последующем перепродан ТОО «Гелиос» за 3,3 млрд тенге.

На данный момент выявлено, что заседание земельной комиссии не проводилось, также отсутствовал землеустроительный проект на земельный участок. Тем самым, нарушен общий порядок предоставления земельного участка (статья 43 Земельного кодекса).

Издание Orda.kz выяснило подробности данной истории и сообщило, что данный участок почти 17 лет принадлежал структурам миллиардера Рашита Сарсенова.

Сама «эпопея» началась в июле 2007 года, когда акимат Мангистауской области продал за 3,1 миллиарда тенге участок на косе Кендерли нефтяной компании «Мангистаумунайгаз».

Такая же сумма — 3,1 миллиарда названа в сообщении Минсельхоза в качестве нынешней кадастровой стоимости участка. Но прокуратура Мангистауской области в феврале этого года называла другую стоимость — 30 миллиардов тенге. Когда областной акимат продавал участок «Мангистаумунайгазу», то предполагалось, что он пойдёт под строительство оздоровительного комплекса, но ММГ владела участком менее полугода. Уже в декабре 2007 землю продали компании Oil Real Estate, принадлежащей семье миллиардера Рашита Сарсенова. К слову, основным акционером «Мангистаумунайгаза» на тот момент был Тимур Кулибаев.

В 2013 году Oil Real Estate тоже продала участок. На сей раз покупателем стало ТОО «Гелиос» — ещё одна структура семьи Сарсеновых. И здесь сумма сделки была уже в 3,3 миллиарда. А как следует из судебных документов, спустя два года Oil Real Estate снова выкупает участок «Коса-Ада», теперь уже за 5,5 миллиарда. Правда, стоит признать, туристическую инфраструктуру на участке «Кос-Ада» организации Сарсеновых действительно начали строить.

Прошло ещё почти восемь лет и к законности всех вышеперечисленных сделок возникли вопросы у Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства. Появились они после того, как специалисты комитета в январе 2023 года провели внеплановую проверку. К октябрю прошлого года был составлен акт, в котором и говорилось о нарушениях при продаже акиматом участка на косе Кендерли.

«В частности, было установлено, что земельный участок был оформлен без рассмотрения земельной комиссией и составления землеустроительного проекта», — говорится в сообщении Минсельхоза.

В итоге, Комитет по управлению земельными ресурсами подал иск, в котором потребовал признать все четыре сделки незаконными. В феврале 2024 Специализированный межрайонный суд Мангистауской области встал на сторону комитета, а 25 июля прошло заседание апелляционной инстанции, которая также признала правоту за истцом. На сегодня, как сообщают в Минсельхозе, приговор вступил в законную силу. А значит, можно говорить о возвращении участка «Коса-Ада» в собственность государства.

Семья Сарсеновых входит в десятку богатейших в Казахстане — в спиcке Forbes-2024 она заняла девятое место. Кроме сети объектов Oil Real Estate, заправок Helios (то самое ТОО «Гелиос»), ей, в частности, принадлежат «Нурбанк», хлебобараночный комбинат «Аксай», золотодобывающая компания AltynEx Company и ряд других активов.

Участок «Коса-Ада» - не первый актив, которого Сарсеновы лишились в Мангистау. Год назад прокуратура уже забирала у них земли. Правда, тот участок был площадью всего в 225 гектаров.

Стоит напомнить, что у семьи вышеупомянутого Тимура Кулибаева не так давно тоже забрали активы в Мангистау. В начале июня стало известно, что государству вернули нефтяной терминал в порту Актау, ранее принадлежавший отцу олигарха — Аскару Кулибаеву. Стоимость терминала оценивается в 66 миллионов долларов.