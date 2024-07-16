Работы на станции СТО продолжаются по соседству с жилыми домами в Мангистау

Жители поселка Баскудык вынуждены жить по соседству со станцией техобслуживания автомобилей. Люди говорят, что почти круглые сутки у них за окном проводятся сварочные работы, пахнет краской и слышен шум. В местном акимате прокомментировали ситуацию.

фото из архива Лады

Историю жителей поселка Баскудык, вынужденных соседствовать с СТО, редакция lada.kz публиковала 3 месяца назад. Многочисленные письма жителей в акимат и просьбы разобраться в ситуации не привели к результату. Тогда нам сообщили, что предпринимателю дали время на поиск нового места работы и переезд.

«Говорили, что нужно подождать 3 месяца. Мы ждали. Терпели перебои со светом, грохот. Однажды там даже что-то взорвалось, но невозможно же постоянно сидеть с включенной камерой и снимать их. Это опасное предприятие, там газовые баллоны, сварка. Плюс вредность из-за краски. Есть же какие-то санитарные нормы. Мы не просим ничего сверхестественного. Вот, прошли те самые 3 месяца. Они как работали, так и продолжают. Никуда не собираются и даже не думали», - рассказал местный житель.

В местном акимате сообщили, что пытались договориться с бизнесменом. Объяснили ситуацию и хотели прийти к мирному соглашению, без вмешательства судов и принудительного выселения. Однако в оговоренный срок предприниматель не исполнил своих обещаний.

«В данный момент акиматом сельского округа Баскудык готовится служебная записка в земельную инспекцию. Они дальше будут разбираться по использованию земельного участка в рамках законодательства», - пояснили в пресс-службе акимата Мунайлинского района.

Напомним, жители поселка Баскудык недовольны соседством с автомастерской. Люди говорят, что бизнес-объект доставляет им массу неудобств: на протяжении всего дня шум от ремонта, звуки сварки, запах краски. В акимате дали время предпринимателю на переселение.