Чем запомнился бывший аким Актау

Сегодня, 16 июля, стало известно о назначении на должность акима Актау Абилкаира Байпакова. Его предшественник Улугбек Тналиев пробыл на данном посту почти 10 месяцев. Пресс-служба акимата города решила напомнить, какие работы были выполнены во время его правления.

фото пресс-службы акимата Актау

Улугбек Тналиев был назначен акимом города Актау 20 сентября 2023 года.

Дорожный вопрос

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства провел ямочный ремонт внутренних дорог 11 микрорайона. На дорогах этого микрорайона уложено около 9000 квадратных метров асфальта. Кроме того, акимат города планирует проложить 48 тысяч квадратных метров асфальта на внутренних дорогах других микрорайонов города, будет выполняться ямочный ремонт.

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог уложил 896 метров асфальта на внутренние автомобильные дороги микрорайона «Шыгыс-2» и 2063 метра на внутренние дороги микрорайона «Шыгыс-3». Данные работы продолжаются.

Одной из самых актуальных проблем в городе стали внутренние дороги 19 микрорайона. Сейчас в микрорайоне проложили асфальтовую дорогу длиной 2968 метров и пешеходную дорожку длиной 5936 метров. На автомобильных дорогах установлены семь водосливов.

В настоящее время на центральных автомобильных дорогах города проводится средний ремонт. Сотрудники подрядной компании занимаются санитарной очисткой и побелкой обочин, уборкой остановок. С начала года на автомобильных дорогах города нанесено 13 500 квадратных метров дорожных линий и пешеходных полос.

Установлены насосные станции регулирования давления питьевой воды

В целях решения данной проблемы в Актау установлены 7 насосных станций, регулирующие давление питьевой воды. Станции введены в эксплуатацию предприятием «Каспий жылу, су арнасы» в ряде микрорайонов города для автоматического регулирования давления и обеспечения подачи питьевой воды, поступающей от ТОО «МАЭК», в жилые дома. Они работают в автоматическом режиме.

Вопрос теплоснабжения

В зимний период возникла проблема с отоплением: произошел порыв на магистральных трубопроводах. В целях решения вопроса проводится реконструкция 12,4 км магистральных тепловых сетей. Работы по реконструкции инженерных сетей города Актау делят на пять зон. Это: 1 зона - 1-6 микрорайоны; 2 зона – 7-8-9-14-15 микрорайоны; 3 зона - 22-23-24 микрорайоны; 4 зона – 11-12-13 микрорайоны; 5 зона - 26-27-28-28а-29 микрорайоны.

В прошлом году в целях устранения нехватки тепла в городе дополнительно установлены 9 блочных модульных котельных (БМК). Они расположены по адресам: 28А, 17, 33, 13, 15, 19, 19а, 32а, 33 микрорайон «Акку-2». Эти блочно-модульные котельные (БМК) обеспечивают теплом 57 жилых домов.

Вопрос чистоты

На территории города 8 компаний отвечают за вывоз твердых бытовых отходов.

В жилом массиве «Ак желкен» села Умирзак было вывезено около 19 тонн незаконно выброшенного мусора. Кроме того, в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» по городу часто организуются субботники. В рамках проведенных ранее субботников было вывезено в общей сложности около 118 тонн мусора.

В целях обновления старых мусорных контейнеров, расположенных вблизи жилых домов города, в 2023 году установлены 700 новых контейнеров. В этом году «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» планирует установить 800 новых мусорных контейнеров. В целях предотвращения распространения и уничтожения грызунов в городе и на побережье проводится дератизация и дезинсекция.

Вопросы озеленения

В целях учета деревьев в городе разработан специальный дендрологический план. С начала года на территории города высажено 3835 деревьев. Из них 1983 штук - хвойных, 1852 штук - лиственных. «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» осуществляет контроль за поливом зеленых насаждений, посадкой, рыхлением грунта, внесением удобрений, побелкой, а также обрезкой сухих кустов и деревьев. Ежемесячно техническим надзорным «Мангистауским экспериментальным ботаническим садом» представляется соответствующая справка по невыполненным работам. В целях защиты зеленых насаждений от вредителей в Актау в начале мая специалистами «Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений» имени Ж. Жиембаева был проведен мониторинг зеленых насаждений города. Согласно анализу, проведенному в специальной лаборатории, были даны соответствующие рекомендации. На основании этих рекомендаций была проведена химическая обработка зеленых насаждений города.

В Актау зеленые насаждения, расположенные внутри и по периметру микрорайонов, поливаются согласно графику. Кроме учреждения «Green city Aktau», в поливе были задействованы учреждения по обслуживанию жилья (КСК, ОСИ, ПКСК).

Если у жителей возникнут вопросы по озеленению, поливу, содержанию, уборке зеленых насаждений в городе, они могут направить свой вопрос через телеграм-канал «Green city Aktau». Данный телеграм канал был открыт по поручению акима.

Жилищный вопрос

В 2023 году в микрорайоне 19а завершено строительство 9-ти этажных жилых домов площадью 23 тыс. кв. метров, которые были сданы в эксплуатацию через «Отбасы банк». Кроме того, ведется строительство 2-х жилых домов на 443 квартиры площадью 32 тысячи квадратных метров. Это: 33 мкр. (Акку-3) жилой дом из 6 блоков и 18 мкр. - 9-этажный жилой дом из 4 блоков.

Работы по благоустройству

В целях создания благоприятных условий для жителей Актау в 2023 году вдоль берега моря, 12 микрорайона, возле памятника Тобаниязу Альниязулы и акимата области установлены новые 400 скамеек и 400 мусорных урн. Кроме того, в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» были обновлены монументы «Вечный огонь», самолет «МИГ-21» в 7 микрорайоне. Всего в прошлом году по городу построено 8 спортивных площадок и 10 детских игровых площадок. Кроме того, обновлены прожекторы вдоль автомобильной дороги «Теплый пляж». В частности, были заменены прожекторы вдоль автомобильной дороги от канала в жилом массиве «Ақ желкен» (Приморский) до базы отдыха «Tree of life».

Введены в эксплуатацию новые автобусы

С ноября 2023 года по март 2024 года СПК «Каспий» через АО «Фонд развития промышленности» по льготному кредиту приобрел 70 автобусов. Они были направлены на обновление маршрутов №3, №5, №7, №4М, пополнение автобусов маршрута №8 и запуск маршрутов №1, №6, №9.

В целях повышения туристического потенциала Актау в городе запущены маршруты №10, №11, курсирующие в ночную смену. Горожане могут отслеживать эти автобусы через мобильное приложение «Infobus».

Решен вопрос трехсменной школы

В Актау в целях решения вопроса трехсменной школы планируется построить 10 школ на 13 000 мест. В рамках проекта «Комфортная школа» планируется построить 8 школ. Строительство 6 из них началось в прошлом году. Они расположены по следующим адресам: 33 микрорайон (на 1200 мест), населенный пункт "Рауан" (на 300 мест), 16 микрорайон (на 1500 мест), 17 микрорайон (на 900 мест), 20 микрорайон (на 1500 мест) и 19 микрорайон (на 1200 мест). В этом году предусмотрено строительство 2 школ на 4000 мест, в том числе в 38 и 39 микрорайонах, каждая на 2000 мест. Кроме того, в городе через «Фонд поддержки инфраструктуры образования» ведется строительство 2 школ в 18, 19а микрорайонах, каждая на 1200 мест.