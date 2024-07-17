Где отключат воду и электроэнергию в Актау 17 июля

Будут ли сегодня, 17 июля, в Актау плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в ГКП «КЖСА» и ГКП «АУЭС».

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В ГКП «КЖСА» рассказали, где сегодня, 17 июля, будет отсутствовать питьевая вода.

Ремонтные работы ведутся в 3 микрорайоне возле домов №№ 39 и 41. Питьевое водоснабжение на время ограничили в домах №№ 39–46, 63, 68–72. Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 15:00. По остальным адресам ремонтные работы проводятся без ограничения, - рассказали в ГКП «КЖСА».

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.