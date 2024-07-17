Британец планирует переплыть Каспийское море

Фото с сайта azertag.az

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на BBC, заплыв планируется начать в середине августа.

Согласно его исследованиям, никто никогда не переплывал Каспийское море – самый большой закрытый внутренний водоем в мире.

К нему, сопровождаемому катером поддержки, в воде присоединятся два члена сборной Азербайджана по плаванию.

Карл Бушби, британский путешественник и бывший десантник, известен своим амбициозным проектом - пешим путешествием вокруг света, известным как "Голиафская экспедиция". Его цель - стать первым человеком, который обойдет Землю без использования транспортных средств. Карл начал свое путешествие 1 ноября 1998 года из Пунта-Аренаса в Чили, двигаясь через Южную Америку, Центральную и Северную Америку, через Берингов пролив, и далее через Россию, Европу и Азию. Этот путь охватывает более 36 тысяч километров и предполагает пересечение сложнейших и самых удаленных уголков планеты.

Одним из самых известных подвигов Карла стало пересечение Берингова пролива в 2006 году. Вместе с французским путешественником Дмитрием Кийомовичем, он преодолел этот опасный участок, покрытый льдом, что было невероятно трудным и рискованным предприятием. Этот переход длился около двух недель, и пара столкнулась с суровыми условиями, включая экстремально низкие температуры и нестабильные льды.

На протяжении всего пути Карлу приходилось сталкиваться с множеством трудностей, включая проблемы с визами, экстренные погодные условия, травмы и физическую усталость. В 2008 году он был задержан российскими властями за нарушение визового режима, что привело к значительным задержкам в его путешествии. Ему приходилось неоднократно искать финансовую поддержку для продолжения своей экспедиции, так как затраты на такой масштабный проект крайне высоки.

Для Карла Бушби это путешествие не только личный вызов, но и способ привлечь внимание к глобальным проблемам, таким как изменение климата и сохранение дикой природы. Он активно использует свои социальные сети и другие платформы для рассказа о своих приключениях и для популяризации идей устойчивого развития и охраны окружающей среды.