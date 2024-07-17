Вице-министр проверил подготовку МАЭКа к отопительному сезону

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в рамках контроля подготовки к предстоящему отопительному сезону посетил ТОО «МАЭК» и тепловые сети ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Фото: министерство энергетики РК

О визите Сунгата Есимханова в регион сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

По данным ведомства, в соответствии с утвержденным графиком на ТЭЦ-1 ТОО «МАЭК» выполняется капитальные ремонты котла №4 и турбины №4. На ТЭЦ-2 завершен ремонт котла №4, в ремонте котлы №№ 11 и 7. Не подошел срок ремонта котла №3 и турбины №8.

На 2024 год запланирован капитальный ремонт 3,2 километра тепловых сетей ГКП «Каспий жылу, су арнасы». В настоящее время закуплены необходимые материалы, начаты земляные работы. Кроме того, запланирован текущий ремонт 12,3 километра тепловых сетей, из них отремонтировано 5 километров, или 40,6%, - сообщили в минэнерго.

Проводятся работы по реконструкции магистральных тепловых сетей в Актау.

Разрабатывается проект поэтапной реконструкции 44 километров магистральных тепловых сетей в период с 2024 по 2026 годы. В настоящее время демонтажные работы проведены на 85%. Необходимые ТМЦ (товарно-материальные ценности – прим. авт.) поставлены на 60%, - отметили в министерстве.

Отмечается, что комитетом атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК на постоянной основе проводится мониторинг хода проведения ремонтных работ на энергопредприятиях.

Напомним, в начале июля текущего года у МАЭКа сменился генеральный директор. Им стал Кинис Ураков. С биографией нового главы энергокомбината можно ознакомиться по ссылке.