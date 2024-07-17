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17.07.2024, 14:01

Частная компания будет бурить скважины в Мангистау, чтобы найти углеводороды

Общество 0 0 Алия Шарипова

Компания Petro Energy Group (принадлежит Beineu Petroleum Limited, единственным владельцем которой является Байкадам Абласамов), заявила о планах пробурить две поисковые скважины с целью разведки залежей нефти и газа в Бейнеуском районе Мангистауской области, передает Курсив.

Иллюстративное фото с сайта kz.all.biz
Иллюстративное фото с сайта kz.all.biz

Средняя глубина обеих скважин, согласно заявлению о намечаемой деятельности, составит 4,35 км (плюс-минус 250 метров). Ближайшим к месту бурения населенным пунктом является станция Опорный, расположенная в 68 километрах на северо-восток.

Проект будет реализован в 2024-2026 годы. Каждая скважина расположится на участке площадью 3,5 гектара. После того как скважины будут пробурены, каждая из них будет отрабатываться на факеле по 90 суток – при этом допускается сжигание газа из каждого из пяти нефтяных объектов на скважине. Дебит (поступление сырья на поверхность) газа ожидается в ходе испытаний до 60 кубометров в сутки.

В 2024 году недропользователи пробурят свыше 80 разведочных скважин, чтобы найти новые месторождения углеводородов, сообщил в апреле вице-министр энергетики Асхат Хасенов (сейчас он глава «КазМунайГаза»).

Учитывая ежегодное падение добычи нефти на месторождениях Кызылординской области, в текущем году начнется бурение поисковой скважины на участке Тургай Палеозой глубиной 5500 метров с целью обнаружения перспективных на нефть и газ структур, - рассказал Хасенов.

Помимо этого, будет пробурена поисковая скважина на морской структуре Абай в казахстанском секторе Каспийского моря. В том числе прорабатываются вопросы по началу бурения глубоких скважин на участке Каратон Подсолевой в Атырауской и Мангистауской областях (компания Karaton Operating, глубина – 5500 метров); на Адайском блоке в Атырауской области (Ocean Petroleum, глубина – 6900 метров); на структуре Максат в Атырауской области («Фирма Алмэкс Плюс», глубина – 6200 метров); на участке Сай-Утес в Мангистауской области (филиал SINOPEC, глубина – 5250 метров); на блоке А («5А Ойл», глубина – 6900 метров).

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