Сильная жара сохранится в Мангистау 18 июля

Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют сильную жару на территории Мангистауской области в четверг, 18 июля.

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В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на 18 июля.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность, - сказано в сообщении синоптиков.

В регионе на 18 июля также объявлено штормовое предупреждение.

18 июля в Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный, днем на западе региона до 15-20 метров в секунду. По Актау: 18 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в «Казгидромете».

По данным метеослужбы, днем в областном центре температура воздуха достигнет +31 градуса, ночью ожидается снижение до +23 градусов.