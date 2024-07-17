Мангистау попал в рейтинг популярных у туристов мест в Казахстане

Мангистауская область заняла третью строчку рейтинга популярных у туристов мест в Казахстане.

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По данным Zakon.kz, с января по март 2024 года курортные зоны Казахстана посетили 766 588 гостей. Какие из них оказались самыми посещаемыми, рассказали в Комитете индустрии туризма.

В ведомстве составили топ-5 посещаемых курортных зон страны.

Первое место – Алматинский горный кластер. Этот регион стал самым посещаемым, его природой и горными пейзажами насладились 551 965 туристов.

Второе место – Щучинско-Боровская курортная зона. Природные красоты Кокшетау, озера и леса этой зоны привлекли 69 103 путешественника.

Третье место – Мангистауская курортная зона. Уникальные природные пейзажи и побережье Каспийского моря стали местом отдыха для 57 529 туристов.

Четвертое место – туристическая зона Туркестан. Богатая история и культурное наследие Туркестана привлекли 26 069 гостей.

Пятое место – Алтайская курортная зона. В первые три месяца 2024 года этот живописный регион привлек 20 696 туристов.

Ранее Lada.kz узнала у местных туроператоров про самые популярные достопримечательности среди туристов из-за рубежа. Материал по ссылке.