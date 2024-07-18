«Как умирает Актау»: проблеме дефицита воды в Мангистау посвятили выпуск на YouTube

YouTube-канал Airan опубликовал свежий выпуск об одной из главных проблем Мангистауской области – дефиците воды.

Фото: кадр из видео Airan

Редакция Airan попыталась разобраться в ситуации с нехваткой воды в регионе. Журналисты побывали в Актау, поговорили с местными жителями.

Кроме того, совместно с экспертами были подняты такие вопросы, как нехватка мощностей ТОО «МАЭК» для полноценного обеспечения водой населения, активное строительство в новых микрорайонах, возведение опреснительных станций, а также обмеление Каспийского моря.

Подробнее в выпуске.