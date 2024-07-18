В Актау на несколько дней временно закроют одну из дорог

В Актау в связи со средним ремонтом дорог временно закроют дорогу между 31А и 31Б микрорайонами, сообщает пресс-служба акима города.

Фото qaz-media.kz

Сегодня, 18 июля, с 14:00 до 10:00 20 июля в Актау будет перекрыта дорога между 31А и 31Б микрорайонами.

На данной дороге будут проводиться работы по асфальтированию.

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к причиненным неудобствам.

Ранее сообщалось, что дорога будет закрыта с 10:00 17 июля до 10:00 18 июля.