Где отключат воду и электроэнергию в Актау 18 июля

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 18 июля, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Сегодня, 18 июля, в следующих микрорайонах будет отключена питьевая и вода:

Питьевое водоснабжение в связи с ремонтными работами в 3А микрорайоне отключили в 3Б микрорайоне. Под ограничением дома №№ 23, 27, спорт комплекс «Меловой», а также пожарный часть и магазин «Алко».

В связи с аварийным порывом отключили питьевую воду в 13 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 44, 45, 46, 47, 48 1/2 часть. Также питьевое водоснабжение отключили в 22 доме в 9 микрорайоне и в 3 доме 4 микрорайона. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00, - сообщили в ГКП «КЖСА».

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.