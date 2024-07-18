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18.07.2024, 15:00

В Актау разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку и 31-летнего мужчину

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

В Актау разыскивают 16-летнюю Динару Мамметгалыеву и 31-летнего Бакытжана Темир. Волонтерское движение «LIDER.KZ» просит подключиться горожан в поисках пропавших.

Коллаж автора
Коллаж автора

В Актау без вести пропала 16-летняя Динара Мамметгалыева. Девушка в 16:00 16 июля вышла из здания «ЦАН» в 4 микрорайоне. Больше она на связь с родными не выходила.

Приметы: рос 160-165 см, среднего телосложения, волосы светло-рыжие, длинные.Подросток была одета в длинное оранжевое платье.

Также волонтеры сообщили, что 13 июля в Актау пропал 31-летний Бакытжан Темир. Мужчина вышел из дома №1 в 38 микрорайоне и не вернулся домой.

В этот день был одет в оранжевую футболку, серое трико, синюю кепку и черные шлепки. Рост: 170-175 см, среднего телосложения, волосы черные и короткие.

Всех, кто их видел, просят обращаться по номерам: 8 700 911 7292 или 102.

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