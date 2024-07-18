В Мангистау построят новую колонию для осужденных

В 2025 году в Казахстане построят три новые колонии, куда будут переводить заключенных из старых. В Мангистау колония будет рассчитана на 1000 мест для осужденных. Об этом рассказал председатель Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел Тенизжан Джанибеков, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Тенизжан Джанибеков рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, что в настоящее время готовятся документы на строительство колонии в Мангистау, и начнётся оно после выделения финансирования.

Мы планируем строительство следственных изоляторов в трех регионах. В Мангистауской области в настоящее время готовятся документы: это бывшее учреждение, где были старые здания, сейчас они не функционируют - мы его будем строить (переделывать. - Прим.) под камерное содержание. Плюс к этому до конца года в Павлодаре, в Акмолинской области - в Аршалы и Гранитном, в Атырауской области будет 8 блоков построено. Уже можем содержать на камерном содержании порядка 1200 осужденных, - заявил председатель КУИС.

Также журналисты поинтересовались, какое количество новых мест для осужденных появится после строительства.

До конца года появится порядка 1200 мест по блокам. Если выделят финансирование на 2025 год, мы сможем начать в Мангистауской области. Учреждение №42, в принципе, готово, ограждения есть, документы готовы, и стройка начнется, если выделят деньги. Там тоже около 1000 мест появится. Для изолятора в Восточно-Казахстанской области документы готовятся. Все зависит от бюджета и подготовки документов, - пояснил Джанибеков.

Также в комитете уточнили, что строительство одного двухэтажного блока на 240 мест обходится в один миллиард тенге.