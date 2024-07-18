За полгода в Мангистау выдано порядка 10 тысяч свидетельств о рождении детей

Более 20 тысяч услуг оказаны через органы РАГС Мангистауской области за первое полугодие, из них порядка 10 тысяч услуг по регистрации рождения. Об этом сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

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В ведомстве рассказали, что со дня перехода функций регистрации актов гражданского состояния «Государственной корпорации «Правительство для граждан» прошел один год.

За шесть месяцев 2024 года через отделы регистрации актов гражданского состояния по Мангистауской области оказано 23 507 государственных услуг. Чаще всего жители Мангистауской области обращались за госуслугой по регистрации рождения ребенка. Отметим, что за первое полугодие 2024 года населению оказано 9 836 услуг по регистрации рождения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что органы РАГС регистрируют рождение, смерть, заключение и расторжение брака. Кроме того, вносят изменения, дополнения и исправления в записи актов гражданского состояния, уничтожают записи, а также выдают первичные и вторичные свидетельства.