Жители Актау пожаловались на непригодный пандус для ивалидов-колясочников

Жители 20 дома в 5 микрорайоне обратились в редакцию Lada.kz с жалобой. По их словам, в их доме проживают два инвалида, однако пандус, предназначенный для использования, является непригодным. Редакция обратилась за комментарием в городскую администрацию и к управляющей компании (КСК).

Фото жителей Актау

Горожане сообщили, что в их доме проживают два инвалида-колясочника, которые не могут воспользоваться непригодным для использования пандусом. Они не могут самостоятельно подняться по нему и оказываются в затруднительном положении.

Уважаемый акимат Актау, просим вас обратить срочно внимание на наш пандус. Недавно коляска с инвалидом чуть не перевернулась во время подъема. Пандус является очень скользким и слишком высоким, что делает спуск по нему невозможным. Мы очень просим вас принять неотложные меры для устранения данной проблемы, - говорят жильцы дома.

Журналист из редакции обратился за комментарием в городскую администрацию, где сообщили, что данным вопросом должна заниматься управляющая компания (КСК).

В КСК «Шанс» заявили, что для начала им необходимо осмотреть данный пандус, после чего они смогут дать комментарий по этому вопросу.