Поездку в аквапарк ребятишек из детского дома организовали общественники Актау

По словам Максима Кенжеева, помимо людей, помогающих в организации таких мероприятий, навстречу интузиасту идут и предприниматели.

«В основном помогают мои друзья. Пишу в группу, и люди откликаются. Без неравнодушных жителей Актау этот проект не смог бы существовать. Я стараюсь помогать детям из детского дома, из дома малютки, по возможности, каждую пятницу привожу им подарки. Мне хочется верить в то, что я «заражу» своим примером других жителей города, области, страны. Надо начинать с себя. Очень важно воспитывать уважение и заботу по отношению к детям, оказавшимся без попечения родителей, или пенсионерам, встречающим старость в специальным государственных учреждениях», - считает автор проекта AktauSos Максим Кенжеев.