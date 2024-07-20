Утечка газа: жители пригорода Актау боятся «взлететь на воздух»

Сельчане из Кызылтобе-2 опасаются трагических последствий, к которым может привести утечка газа под землей на жилых участках.

Фото владельцев участка

Владельцы участков №476 и №475 уверяют, что их территории охвачены природным газом уже на 90%. Причиной стал порыв газопровода, проложенного под землей около 10 лет назад.

Как говорят владельцы земель, утечка происходила на протяжении последних трех лет и ТОО «Газ Аймак», сельский, а также районный акимы в курсе происходящего, но не предпринимают мер.

Питьевая вода в колодце, по словам владельцев участков, пропитана ядовитым газом. Санитарно-эпидемиологическая служба, отмечают люди, отказывается проверять воду. В подвале ощущается явный запах газа.

У ребенка одного из семейств болит голова и это также связывают с утечкой газа.

Проблема привела частичному почернению земли.

В любую минуту может произойти взрыв дома. Помогите выйти на вышестоящие органы власти и решить нашу проблему!, - обращаются владельцы участков.

Lada.kz обратилась в пресс-службу акимата Мунайлиснкого района, чиновники пообещали провести проверку.