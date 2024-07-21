Развивая туризм: ремонт дороги республиканского значения запланирован в Мангистау

В Мангистауской области отремонтируют дорогу от Жанаозена до границы Туркменистана. Об этом сообщили в министерстве транспорта РК.

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Министерством транспорта прорабатывается вопрос ремонта автодороги республиканского значения «Жанаозен-Кендерли-граница Туркменистана» общей протяженностью 229 километров.

Это поспособствует дальнейшему развитию туристического потенциала курортного поселка Кендерли и Мангистауской области, - поделился министр транспорта Марат Карабаев в ходе своего рабочего визита.

На данный момент дорога относится к IV технической категории. Практически на всем протяжении наблюдаются локальные разрушения.

Марат Карабаев лично проехал на автомобильном транспорте по автодороге от Жанаозена до границы Туркменистана, убедившись, в каком состонии находится дорожное покрытие.

В рамках ремонтных работ планируется усилить конструкцию дорожной одежды и обновить покрытие.