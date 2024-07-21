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21.07.2024, 16:09

В Актау скончалась выхаживавшая диких птиц женщина: какова судьба пернатых?

Общество 0 0 Сергей Кораблев

Владелица приюта по выхаживанию птиц Марина Гудимова скончалась на 58-ом году жизни, так и не выйдя из комы после инсульта. Что стало с пернатыми, рассказал ее сын.

Фото предоставил сын хозяйки приюта
Фото предоставил сын хозяйки приюта

По словам сына Марины Гудимовой, у его матери отказало сердце, что впоследствии привело к трагедии.

Он также рассказал о судьбе подопечных владелицы приюта. Так, голубя забрала жительница 2 микрорайона. Утку по совету специалистов выпустили на озере Караколь.

Один из стрижей сам улетел из окна, двух оставшихся сын Марины Гудимовой передал жителю пригорода на частный участок.

После публикации статьи к поискам тех, кто смог бы забрать к себе оставшихся птиц, подключились несколько человек. Благодарю неравнодушных жителей за помощь, - обратился сын Марины Гудимовой.

К сведению родственников и знакомых, похороны женщины пройдут в понедельник, 22 июля. Прощание состоится в морге в 26 микрорайоне в 12:30 часов.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz за помощью обратился сын владелицы приюта по выхаживанию птиц, который попросил у жителей Актау помощи в пристраивании птиц..

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Строгоff
Строгоff
Очень жаль... Еще одним хорошим человеком меньше стало на Земле. Мои соболезнования родным.
21.07.2024, 15:47
OpOp
OpOp
Жаль. мир праху.
21.07.2024, 11:18
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