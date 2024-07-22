Сколько ждать футбольного поля детям в центре Актау

В начале июля этого года спортивную площадку для игры в футбол перед домом №37 в 11 микрорайоне полностью демонтировали. С того момента никаких мер принято не было, нового места досуга для детей не появилось, поэтому родители школьников думают, что ремонт поля может затянуться надолго.
Уже второй год дети из домов №36, №37, №38, №39 и №40 играют на футбольном поле, которое давно истрепалось и стало травмоопасным.
В начале июля, по словам жильцов дома №40, чиновники все-таки приняли меры и провели демонтаж. Ограждение из металлической сетки складировали друг на друга. Прошло уже более двух недель, но ремонт, как предполагают жители, даже не намечается.
На запрос Lada.kz в Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что дали поручение подрядной организации собрать все демонтированные поля и площадки.
В ближайшее время пройдут работы по заливке бетона и установке стоек. В конце августа-сентябре объект будет сдан в эксплуатацию, - заверили специалисты.
До конца года, как отметили чиновники, в городе планируется привести в порядок 50 игровых площадок.
Напомним, в прошлом месяце корреспондент Lada.kz проверил состояние детских площадок.
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