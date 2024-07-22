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21.07.2024, 20:14

Сколько ждать футбольного поля детям в центре Актау

Общество 0 0 Сергей Кораблев

В начале июля этого года спортивную площадку для игры в футбол перед домом №37 в 11 микрорайоне полностью демонтировали. С того момента никаких мер принято не было, нового места досуга для детей не появилось, поэтому родители школьников думают, что ремонт поля может затянуться надолго.

Фото автора
Фото автора

Уже второй год дети из домов №36, №37, №38, №39 и №40 играют на футбольном поле, которое давно истрепалось и стало травмоопасным.

В начале июля, по словам жильцов дома №40, чиновники все-таки приняли меры и провели демонтаж. Ограждение из металлической сетки складировали друг на друга. Прошло уже более двух недель, но ремонт, как предполагают жители, даже не намечается.

На запрос Lada.kz в Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что дали поручение подрядной организации собрать все демонтированные поля и площадки.

В ближайшее время пройдут работы по заливке бетона и установке стоек. В конце августа-сентябре объект будет сдан в эксплуатацию, - заверили специалисты.

До конца года, как отметили чиновники, в городе планируется привести в порядок 50 игровых площадок.

Напомним, в прошлом месяце корреспондент Lada.kz проверил состояние детских площадок.

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