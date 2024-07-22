Контейнеры для сбора ртутьсодержащих лампочек могут «исчезнуть» в Актау

Жители Актау поинтересовались, есть ли надобность содержать контейнеры, предназначенные для сбора батареек и ртутьсодержащих ламп. На этот вопрос ответили в городской администрации.

Фото жителей 26 микрорайона

Местные жители замечают, что урны для батареек и ламп не обслуживаются. Многим из них нанесен урон вандалами, чаще всего это «закладчики» наркотических средств, как отмечали ранее чиновники.

Какая необходимость содержать контейнеры для ламп, если они в «убитом» состоянии? Туда бросают и мусор, и что попало. Лампами с батарейками даже не пахнет, - говорит жительница 11 микрорайона Залина.

В Актауском городском отделе ЖКХ на запрос корреспондента Lada.kz ответили, что эти контейнеры в свое время были поставлены частной организацией.

Так как на сегодня их никто не обслуживает, чиновники рассматривают вопрос по демонтажу этих контейнеров.